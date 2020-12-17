Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

-Olay yerinden görüntüler
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Tırın araçlara çarpıp bir kamyoneti devirdiği anlar güvenlik kamerasında İSTANBUL

- Esenyurt’ta alkollü tır sürücüsü çok sayıda araca hasar verdikten sonra bir kamyoneti de önüne alıp hurda metallerin toplandığı depoya daldı. Sürücüde 2.32 promil alkol çıkarken 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi 1621’nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sonradan alkollü olduğu ortaya çıkan tır sürücüsü Mustafa A. yokuş aşağıya inen yolda çok sayıda araca hasar verdi. Son olarak Ali Öksüz isimli vatandaşın kullandığı kamyoneti önüne katan Mustafa A. hurda dükkanına daldı. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı 2 kişi hafif yaralarla atlatırken Mustafa A.’nın 2.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Doğan Durmaz, sesleri duyduğunu ifade ederek, “Baktığımızda tır 2-3 aracı önüne almıştı. Tırın şoförü sarhoştu ayakta duramıyordu. Adam arabadan indiğinde içki şişeleri yerlere döküldü. Bizim işçimiz de içerideydi o darbe ile bir sarsıntı falan geçirdi. Araçlarda sıkışan da oldu. Araba takla attı dağıldı” dedi.
Tırın önüne aldığı kamyonetin sürücüsü Ali Öksüz ise, “Ben demir boşaltmaya geliyordum aşağıdan. O sırada üstten aşağıya TIR geliyordu oradan birkaç kişinin sesini duydum ‘Tır geliyor kaçın diye” sağımda kamyonet vardı park halinde ama kaçamadım. Adamların bağırmasıyla tırın bana vurması 5-10 saniye anca sürdü. Elimde yara ver göğsümde ve bacaklarımda ezilme var. Sürücü 2.32 promil alkollü çıktı polis tutanağında var” diye konuştu.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasında Alkollü tır sürücüsünün yaşattığı dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırın yokuş aşağıya hızla gelirken önce araçlar çarpması ve kamyoneti devirmesi ardından da hurda deposuna çarparak durması yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement