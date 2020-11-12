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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Polis Aracı Alkollü Sürücü Hastane Güvenlik Kamerası 

-Kaza mahalli
-Ambulans çıkışı
-Alkollü sürücünün polis aracına bindirilişi
-Yayaya çarpan otomobil
-Kaza mahalli genel görüntü
-Otomobil detay görüntüler

( BARTIN )- 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı BARTIN

- Bartın kent merkezinde alkollü sürücünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Kavaklı mevkii İskele Caddesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalı mevkiinden Kavaklı istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Muzaffer Birlik’e çarpan otomobil bir işyerine ait otoparkın bariyerlerini ezip beton duvara çarparak durabildi. Kazada otomobilin önünde metrelerce sürüklediği ve duvara sıkıştırdığı Muzaffer Birlik ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar Birlik’in yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Birlik daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün ise 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Birlik’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (BB-
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