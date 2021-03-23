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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

Güvenlik kamerası

Alışveriş Market Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Marketten Görüntü
-Hırsızın ürünleri çalması
-Sepete ürünleri koyması
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Marketteki hırsızlık anı kamerada İSTANBUL

- Bağcılar’da bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı.
Market içerisinde dolaşan hırsız alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri sepete doldurmaya başladı.
Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı. Marketteki hırsızlık anı kamerada Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın raflardaki ürünleri sepete doldurup, marketten sepetle çıkarak kaçtığı görülüyor.
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