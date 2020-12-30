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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Kuyruk

Alışveriş Yılbaşı 

-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt'ta yılbaşı ve 4 günlük kısıtlama öncesinde bir Alışveriş Merkezi önünde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından metrelerce sıra oluşturuldu. Yoğunluk havadan görüntülendi. Yeni tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yılbaşına saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için Esenyurt'taki Alışveriş Merkezi (AVM)'ye koştu. HES kodu ile giriş yapılan AVM önünde sıra olan vatandaşlara güvenlik görevlileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların yoğunluğu drone ile havadan da görüntülenirken sıra metrelerce uzadı. (MD-ZA-
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