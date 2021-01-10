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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Aleyna'yı elleriyle boğarak öldüren İranlı eski sevgili tutuklandı

Aleyna'yı elleriyle boğarak öldüren İranlı eski sevgili tutuklandı

Zanlının opak fotoğrafı

Genç Kız Kar Maskesi Eski Sevgili Üniversite Öğrencisi Cinayet 

-Zanlının adliyeden çıkışı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de kar maskesiyle girdiği apart odasında barışma teklifini kabul etmeyen üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni elleriyle boğarak öldüren İran uyruklu eski sevgili tutuklandı. Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, boynundaki dövmeden tespit ettikleri cinayetin şüphelisi İran uyruklu Shayan Kheyrian’ı (25) yaşadığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Zanlı Shayan Kheyrian, emniyetteki ifadesinde Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Shayan Kheyrian’ın tanınmamak için kar maskesi ve kapüşon ile yüzünü gizleyerek içeri girdiği, eldiven kullandığı elleriyle genç kızı boğarak öldürdüğü belirlendi. Mahkemede suçunu kabul eden Shayan Kheyrian, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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