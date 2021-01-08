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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada

Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada

-Güvenlik kamerası-

Söndürme Tüpü Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri Aktüel 

-Pompacı ve birinin söndürmeye çalışması
-Başka iş yerinden birinin çıkması
-Yangın söndürme tüpü ile müdahale
--aktüel-
-İtfaiye müdahalesi ve yanan bölge detayları

( KAHRAMANMARAŞ )- Bir iş yeri çalışanı yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra istasyonun akaryakıt pompalarına müdahale etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi. Bu arada, istasyonda çalışan 2 kişi alevler arasında kalarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı görüntülerde, alev alan pompacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
(HLL-
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