Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya’da yaşı küçük 2 hırsız kamerada

Alanya’da yaşı küçük 2 hırsız kamerada

-Güvenlik kameralarından görüntü

( ANTALYA )- Küçük yaşta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı ANTALYA

Güvenlik Kamerası Sigara Paketi Hırsız Yardım Kutusu Cep Telefonu 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 2’si polis tarafından yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyerek ilerleyen H.A. (18) ve H.Y.’yi (15) durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında çok sayıda sigara paketi ele geçmesi üzerine ardından polis soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin cumartesi günü 6 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ve 1 motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı iş yerlerinde yapılan araştırmada toplam 17 bin TL değerinde sigara ve alkol, 1 fotoğraf makinesi, 3 bozuk para dolu bahşiş ve yardım kutusu, 1 cep telefonunun çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. A. ve H. Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen O. B. isimli şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasında Şüphelilerin çaldıkları sahiplerine teslim edilirken yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement