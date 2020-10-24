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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada

Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Harekete Geç Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Olay yeri görüntüleri
-Pompalı tüfek kovanları
-Vurulan E.D'nin ambulansa konuluş
-detaylar

( ANKARA -EK) ANKARA

- Başkent'in en merkezi noktalarından biri olan GMK Bulvarı'nda alacak verece meselesi olduğu iddia edilen A.T.A isimli zanlı E.D adındaki kişiyi pompalı tüfekle iki el ateş ederek vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, GMK Bulvarı Maltepe Köprüsü altında meydana gelen olayda A.T.A isimli zanlı alacak verecek meselesi yüzünden E.D isimli kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Zanlı A.T.A.’nın birkaç gün öncesinde de olay yerinde olduğu ve 4 güne yakındır o bölgede beklediği ileri sürüldü. Saldırı anı bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. A.T.A. isimli kişinin olay anından önce E.D.’yi vurduğu binanın köşesinde beklediği ve ardından planını uygulamak üzere harekete geçtiği güvenlik kamerasında görüldü.
A.T.A isimli zanlı E.D.'ye pompalı tüfekle iki el ateş açtı. E.D. pompalı tüfekten çıkan mermilerle kolundan ve kalçasından yaralandı. Saldırıdan saniyeler öncesinde çocukların ve gençlerin olay yerinden geçtikleri bazı gençlerin ise olay anında kuruyemişçiye sığındığı görüldü.
Olay yerinde pompalı tüfeğe ait olduğu anlaşılan iki adet boş kovan da polis tarafından yerleri tespit edildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı A.T.A. polisin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Yaralı E.D. ise olay yerinde sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.
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