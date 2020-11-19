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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Aksaray’da markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Saldırı anı güvenlik kamerası

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Ticari Araç Saldırı 

-Ateş açılırken güvenlik kamerasının görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Olay yeri şeritlenmesi
-Polis ekipleri inceleme çalışması
-Kurşunların isabet ettiği marketin görüntüsü
-Kurşunların isabet ettiği otomobilin görüntüsü
-Polis ekipleri boş kovan arama ve bulma

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir markete araçla yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 13 el ateş edilen saldırıda kurşunlar market ve otomobile isabet ederken şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı saldırı, saat 19.40 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan bir markete yönelik gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Kemal Elçi’ye ait (35) markete yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Hafif ticari bir araçtan yapılan saldırıda markete yönelik 13 el ateş edilirken, kurşunlar markete ve otomobile isabet etti. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği görüntülerde hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araç içerisinden seyir halindeyken ateş açıyor. Kurşunların isabet ettiği market sahibinin 68 ABN 138 plakalı aracında ve markette maddi hasar meydana gelirken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri muhafazası için olay yerine şerit çekerek muhafaza ederken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri incelemeler yaptı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de inceleme başlattığı olayda güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (YA-YC-
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