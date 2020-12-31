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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

Aksaray’da kısıtlamaya saatler kala yılbaşı yoğunluğu

Drone ile trafiğin görüntüsü

Polis Alışveriş Yılbaşı Yeni Yıl 

- Drone ile caddelerin görüntüsü
- Drone ile meydandan görüntü
- Drone ile vatandaş yoğunluğu görüntüsü
- Drone ile polis araçlarının görüntüsü
- Vatandaşların görüntüsü
- Trafiğin görütüsü
- Polis görüntüsü

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray’da yeni yıla saatler kala vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü. Kent genelinde trafikte araç yoğunluğu gözlenirken, cadde ve sokaklarda vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirmek için alışveriş yaptı. Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona Virüs tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yıl kutlamalarına getirilen kısıtlama öncesi Aksaray’da vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirmek için çarşı ve pazarlara koştu. Kent genelinde trafikte araç yoğunluğu gözlenirken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok kavşakta özellikle trafikte yoğunluk yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bugün 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet güçleri de kent genelinde tedbirler alarak uygulamalar yapıyor. (YC-
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