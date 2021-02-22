Akrabaların cami çıkışı silahlı kavgası kamerada...

-olayın yaşandığı yerden görüntü

-kurşunlardan görüntü

-olay yeri incelemeden görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Silahlı kavgada bir kişi göğsünden, ayırmaya çalışan esnaf ise ayağından yaralandı- Namazdan çıkıp kavgayı ayırmaya çalıştı, ayağından vuruldu İSTANBUL



- Fatih’te, akraba oldukları ileri sürülen iki kişi arasında cami çıkışında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada şahıslardan biri, diğerini göğsünden vurdu. Bu sırada camiden çıkarak kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf da bacağından yaralandı. Olay kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, saat 13.45 sıralarından Fatih Mercan Mahallesi Paşa Camii Sokak Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki akraba arasında cami çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada öğle namazından çıkan Hamdi Özçelik isimli esnaf akrabaları ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışırken vuruldu Akrabalardan biri yanındaki silahı çıkararak tartıştığı kişiye ateş etmeye başladı.

İsmi öğrenilemeyen şahıs sağ göğsünden yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Özçelik ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralı olan saldırganın akrabasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise, saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis daha sonra olay yerinde kamera ve delil incelemesi yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede üç tane patlamamış fişek ile 3 tane boş kovan bulundu. Yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Ağır yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Kavga çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Camiden karken olayı gördüğünü anlatan Engin Sami, “Camiden çıktık, iki kişi tartışıyordu. Sonra biri diğerine sıkmaya başladı ve yaralandı. Sonra biri ayırmaya başlarken onun da ayağına kurşun geldi. Saldırgan bir kişiydi. Ayıran kişi esnaftı. Biz tanımıyoruz, namazdan çıkarken oldu” dedi.

Olayı anlatan esnaf Metin Gündüz, “Camiden çıktık, iki üç kişi tartışıyordu. Sonra biri kurşunu yedi, biri esnaftı zaten, kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Ben içeri girdim” diye konuştu.

(MT-ÖFA



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