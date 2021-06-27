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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra böyle drift yaptı

Akaryakıt istasyonunda önce yakıt aldı, sonra böyle drift yaptı

Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücünün güvenlik kamerası görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Akaryakıt istasyonunda drift yaparak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı AFYON KARAHİSAR

Para Cezası Güvenlik Kamerası Karahisar Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesildi. Sürücünün akaryakıt istasyonunda drift yaparak korku dolu anlar yaşatması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt alan bir sürücü, yakıtı aldıktan sonra akaryakıt istasyonunda drift yaptı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı anlarda istasyon yetkilileri şahsa müdahale etmek için yaklaştı ve sürücü hızla uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu görevlileri tarafından durumun Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İstasyonda drift yaptığı tespit edilen M.M.T., kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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