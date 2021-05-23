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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet kamerada

Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet kamerada

olayın yaşandığı güvenlik kamerası görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

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- Yozgat’ta bir akaryakıt istasyonunda erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.Olay 11 Mayıs Salı günü bir benzin istasyonunun market bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markette alışveriş yapan Aysel D.(45), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Şevket T.(24) tarafından saldırıya uğradı.Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şevket T.'nin yumruk ve tekmelerle Aysel D.’ye defalarca vurduğu ve cebinden çıkardığı bıçakla yerde yatan kadına tehditler savurduğu görüldü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, akaryakıt çalışanlarının ve markete alışveriş yapmak için gelen vatandaşların umursamaz tavırları ise dikkat çekti.Tesadüfen olay yerinden geçen polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan Şevket T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.
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