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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtuldu

- Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Yükselen Yangına Müdahale 

-- Yangın söndürme çalışmaları
-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Beşikdüzü ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum istasyonunda faciadan dönüldü. Yakıt almak için LPG pompasına yaklaşan bir otomobile yakıt ikmali yapılırken, henüz belirlenemeyen nedenle LPG dolum pompasında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında faciadan dönülürken, akaryakıt istasyonu ve otomobil maddi zarar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. (OK-
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