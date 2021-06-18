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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Güvenlik kamera görüntü

Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı Molotof Kokteyli 

-Şahsın molotofu yakması
-Şahsın molotofu atıp kaçması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı. Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı
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