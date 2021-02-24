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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aile polisi kadın cinayetini önledi

Aile polisi kadın cinayetini önledi

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Çatı Katı Kadın Cinayeti Polis Merkezi Kredi Kartı Kredi Kartı Borcu 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -- Adana’da aile polisi, kredi kartı borcu yüzünden tartıştığı eşine silah çeken kocayı yakalayıp kadını kurtardı- Gözaltına alınan koca tutuklandı ADANA

- Adana’da aile polisi, kredi kartı borcu yüzünden tartıştığı eşine silah çeken kocayı yakalayıp kadını kurtardı. Gözaltına alınan koca tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Raziye Y. (41) bir süre önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek kocası Nuri Y.’den (47) şikayetçi oldu. Bu nedenle Nuri Y. evden uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma bitince de Raziye Y. eşini affetti. Tekrar çift birlikte yaşamaya başladı.
Dün de kredi kartı borcu yüzünden çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Nuri Y. eşine tabanca çekip “seni öldüreceğim seni elimden kimse kurtaramaz” diye bağırdı. Bunun üzerine kadın evden çıkıp üst katlara doğru kaçmaya başladı.
Kadın bu arada da 112’yi arayarak polisten yardım istedi. Bu çağrı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Polis kocayı etkisiz hale getirdi. Yapılan aramada polis, içinde 5 mermi bulunan tabancayı apartmanın çatı katında ele geçirdi. Karı koca polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı. Raziye Y, kredi kartı borcu yüzünden eşinin kendisine tabanca çekip ölümle tehdit ettiğini söyleyip şikayetçi oldu. Koca ise tabanca çekmediğini tartıştıklarını söyledi.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (FKE-
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