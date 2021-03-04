Ahlat’ta normalleşme denetimi

-Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın konuşması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Ahlat ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başladı.

Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli olarak mavi kategoride bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesinde de kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın öncülüğünde yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı. Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile birlikte aylar sonra iş yerlerini açan esnafı ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

Ahlat’ın düşük riskli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Kaymakam Dağ, ilçe genelinde büyük bir hassasiyet içinde denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaymakam Fikret Dağ, “Mavi listede yer aldık. Tabi Ahlat’ımızın bu konudaki çalışması ve titizlikle bakanlığımızın göndermiş olduğu kurallara uyması takdire şayandır. Sizlerin nezdinde tüm Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ilgili bakanlıklarımızın bırakmış olduğu kurallar çerçevesinde kontrollü normalleşme dönemine başladık. Bundan sonra tahminimce yavaş yavaş açılma sürecine gireceğiz ama tabi burada iş yine bize düşüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu bitecekse hepimizin elinde. Dolayısıyla hepimizin bu konuda aynı titizlikle çalışacağına ve kurallara uyma noktasında herkesin riayet etmesine olan inancım tamdır” dedi.

Yapılan denetimlerde Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Özcan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve bazı muhtarlar eşlik etti.



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