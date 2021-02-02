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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada

Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada

DEPREM ANI

( SİVAS ) SİVAS

Deprem Güvenlik Kamerası Deprem Paniği Oğlan Deprem Anı 


- Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD verilerine göre Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02’de meydana gelen deprem Sivas’ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan bir ahırda ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem anında ahırdaki tüm ineklerin bir anda panikle ayağa kalktıkları görüldü.

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