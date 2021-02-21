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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
AĞRI - Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak keyfi yaşanıyor

AĞRI - Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak keyfi yaşanıyor

- Küpkıran Kayak Merkezi drone görüntüleri - Kayaksverlerin kayması - Kayakseverlerden Necla Erdoğan ile röportaj - Minik çocuklarla röportaj - Kayaksever Samet Kaya ile röportaj Ağrı 'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak keyfi yaşanıyorAĞRI (AA) - Ağrı 'da, yenilenerek pistleri büyütülen Küpkıran Kayak Merkezi hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelen kent sakinleri, yeni yapılan aydınlatma çalışmasıyla gece kayağı imkanı da sunulan merkezde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.Kayakseverlerden Necla Erdoğan, AA muhabirine, bölgede kışın çetin geçtiğini, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıldır kayak yapıyoruz. Çocuklarımla hafta sonları buraya geliyoruz, enerjimizi boşaltıyoruz, eğleniyoruz ve spor yapmış oluyoruz. Burada gece kayağı da yapılıyor. Gece kayağına da bir defa geldim, hava soğuktu ama eğlenceliydi." dedi.
Ankara'dan Ağrı 'ya gelen üniversite öğrencisi Samet Kaya ise kentin yılın 6 ayı karla kaplandığını, bu fırsatı değerlendirerek zaman buldukça kayak yaptıklarını aktardı.Kayak merkezindeki minik sporcular da kayak yapmanın çok zevkli olduğunu ve eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Hafta Sonu Kayak Merkezi Muhabir Üniversite Öğrencisi Bulduk 

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