AĞRI - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
- Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stant - Polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi - Vatandaşlara broşür ve turuncu maske dağıtılması - Ağrı Valisi Osman Varol ile röportajKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Ağrı , Iğdır, Ardahan ve Kars'ta çeşitli etkinlikler düzenlendiAĞRI (AA) - Ağrı , Iğdır, Ardahan ve Kars'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ağrı 'da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için stant kurdu.Ekipler, burada vatandaşları şiddete karşı bilgilendirip broşür ve turuncu maske dağıtarak KADES'i tanıttı.İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile stantları ziyaret eden Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla devlet tarafından alınan tedbirleri vatandaşlara anlattığını söyledi.
Ekiplerin gün boyu kadınlara KADES'i tanıtarak bu programı telefonlarına yükleme noktasında telkinde bulunacağını ifade eden Varol, şunları kaydetti:"Türkiye genelinde şu ana kadar 631 bin kişi bu programı telefonlarına yükledi. Bakanımızın talimatıyla bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gönlümüzden geçen bütün kadınlarımızın bu akılı cihaz uygulamasını telefonlarında bulundurmasıdır. Kadına karşı şiddeti tamamen ortadan kaldırmak nihai hedefimizdir. Bu konuda tüm kurum, kuruluş ve ilgililerimizle yoğun biçimde çalışmayı sürdürüyoruz."
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