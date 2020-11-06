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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağacın taksinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - ZONGULDAK

Ağacın taksinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - ZONGULDAK

- Ağacın taksinin üzerine devrilmesi Zonguldak 'ta ağacın taksinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta çevre düzenlemesi sırasında üzerine ağaç devrilen takside hasar oluştu.Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı'nda, ekiplerin çevre düzenlemesi yaptığı sırada kaldırım kenarında duran ağaç devrildi.Bu sırada durakta sıra bekleyen taksinin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Ağaç daha sonra ekiplerce kaldırıldı.Olayın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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