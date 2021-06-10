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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

- Afyonkarahisar 'daki ormanlık alanlardaki yaban hayatı - Fotokapanla görüntülenen hayvanlar - Drone görüntüsü Afyonkarahisar 'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Afyonkarahisar 'daki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.Fotokapanlar tarafından, kurt, kızıl geyik, kara akbaba, kızıl akbaba, tilki, porsuk, kınalı keklik, kaya kartalı, şah kartalı, ak kuyruklu kartal, yaban domuzu, drone ile de kırsalda yılkı atları ve toy kuşları görüntülendi.Son bir yıl içerisinde fotokapanlar ile dronelara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.Ayrıca, fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor, hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Kınalı Kaçak Avcı Ormanlı Karahisar Yaban Domuzu 

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