AFYONKARAHİSAR - Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
- Tırnakçılık yapan hırsızın güvenlik kamerası görüntüleri - Nusrettin Dede ile röportaj Afyonkarahisar 'da tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yakalandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde iş yerlerinden tırnakçılık yöntemiyle 100 lira çalan hırsız güvenlik kamerasınca görüntülendi.Çakır Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda motor tamir bakım ve malzemesi satan dükkana giren ve ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinde bulunan Nusrettin Dede'den 50 liralık motor yağı alıp karşılığında 200 lira verdi.Para üstü veren Dede'den 150 lirayı alan kadın daha sonra 100 lirayı yırtarak Dede'ye parayı değiştirmesini ve bozuk para vermesini istedi. Dede, parayı bozarak üstünü geri verdi. Kadın 100 lirayı cüzdanın altına koyup paranın eksik olduğunu söyledi.
Bunun üzerine kadına bir kez daha 100 lira verdi. Parayı alan kadın ise dükkandan ayrıldı. Durumdan şüphelenen Dede ise kadınlar gittikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde dolandırıldığını anladı.Dede, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin parayı alıp vererek kafa karıştırdığını belirterek, "Şüphelilerin arkasından koştum. Halıcıya girdiklerini gördüm. Halıcının dükkanı giderek paramı ellerinden aldım. Daha sonra üzerini soyunmaya ve bağırmaya başladılar. Bende polis diyerek bağırdım. 6 - 7 kişi olduklarını gördüm ve 'bana tecavüz ediyorlar' diye bağırmaya başladılar. Meydanda yoğun bir kalabalık oldu ve polis gelerek bunları gözaltına aldılar." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım