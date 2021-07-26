AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle drift yapan sürücüye ceza
- Sürücünün otomobiliyle drift yapmasının güvenlik kamerası görüntüleri Afyonkarahisar 'da otomobiliyle drift yapan sürücüye cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücüye, 11 bin 812 lira ceza uygulandı.İlçe Otogarı'nda otomobil ile drift yapan sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, drift yapılan aracın plakasını tespit etti.Sürücü T.D'ye 11 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
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