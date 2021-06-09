Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı

AFYONKARAHİSAR - Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı

- Salondaki katılımcılar - Güney beldesinin Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın mazbatasını alması - Muhtarlara mazbata verilmesi - Güney belediye başkanı Erol Karabacak'ın açıklamaları - Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklamaları - AK Parti İl Başkanı Hüseyin Uluçay'ın açıklamalarıGüney Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinin Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı.Danıştay kararıyla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen beldede seçimi kazanan Karabacak, "Cenabıallah bundan sonraki görevlerimizde bizleri mahcup etmesin. Tek hedefimiz Güney için elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek halkımıza hizmet çabasında olacağız." dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "Bundan sonra bunlara düşen el birliği yaparak Güney'e hizmet etmek. Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak elbirliğiyle Güney'e nasıl daha fazla hizmet ederiz, onun gayreti içerisinde olmaları lazım. Adayımıza destek veren veya vermeyen her Güneyli arkadaşımıza, kardeşimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, 6 Haziran'da Güney beldesi ve Çalışlar Mahallesi'nde çok güzel bir demokrasi şöleni yaşadıklarını vurguladı."Bugünden sonra inşallah, gönül ve hizmet belediyeciliği anlamında Güney'e ve Çalışlar'a verdiğimiz sözleri yerini getireceğiz." diyen Uluçay, birlik, beraberlik içerisinde, ikilik oluşturmadan bu görevi yerine getirmek istediklerinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Beraberlik Karahisar Allah Irak 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement