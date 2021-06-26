AFYONKARAHİSAR - Drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira ceza
- Otomobilin drift yapmas Afyonkarahisar 'da drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğün ekipleri, Kırkgöz Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bir otomobilin drift yaptığı ihbarını aldı.Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit etikleri otomobilin sürücüsü M.M.T'yi kısa sürede yakaladı.Ekipler, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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