Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira ceza

AFYONKARAHİSAR - Drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira ceza

- Otomobilin drift yapmas Afyonkarahisar 'da drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğün ekipleri, Kırkgöz Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bir otomobilin drift yaptığı ihbarını aldı.Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit etikleri otomobilin sürücüsü M.M.T'yi kısa sürede yakaladı.Ekipler, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Para Cezası Güvenlik Kamerası Karahisar Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement