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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

AFYONKARAHİSAR - "Drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin dirift görüntüsü Afyonkarahisar 'da "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda, İkinci Küçük Sanayi girişinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi V.K'ye ilgili trafik kanunu gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesti.Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kırmızı renkli otomobilin sanayi girişinde drift yaptığı görülüyor.

Hafta Sonu Para Cezası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Trafik Kanunu 

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