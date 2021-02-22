AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - "Drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Güvenlik kamerasına yansıyan otomobilin dirift görüntüsü Afyonkarahisar 'da "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda, İkinci Küçük Sanayi girişinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi V.K'ye ilgili trafik kanunu gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesti.Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kırmızı renkli otomobilin sanayi girişinde drift yaptığı görülüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım