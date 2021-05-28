AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Amacımız güçlü Afyon için çalışmaktır'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Amacımız güçlü Afyon için çalışmaktır" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Afyonkarahisar Belediyesine gelişi - Bakan Kurum'un karşılanması ve çiçek verilmesi - Afyonkarahisar Belediye binası - Kurum'un Belediye şeref defterini imzalaması, belediye başkanı Mehmet Zeybek ile fotoğraf çektirmesi - Kurum’a hediye takdimi - Kurum'un belediyeden ayrılırken gazetecilere açıklama yapmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Kurum, belediyeden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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