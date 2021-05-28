Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Amacımız güçlü Afyon için çalışmaktır'

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Amacımız güçlü Afyon için çalışmaktır'

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Amacımız güçlü Afyon için çalışmaktır" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Afyonkarahisar Belediyesine gelişi - Bakan Kurum'un karşılanması ve çiçek verilmesi - Afyonkarahisar Belediye binası - Kurum'un Belediye şeref defterini imzalaması, belediye başkanı Mehmet Zeybek ile fotoğraf çektirmesi - Kurum’a hediye takdimi - Kurum'un belediyeden ayrılırken gazetecilere açıklama yapmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Kurum, belediyeden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Karahisar 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement