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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

AFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

- Bombalı saldırının ardından bölgeden yükselen dumanlar - İnsanların kaçışması ve yanan araçlar - Patlamana anına ait güvenlik kamerası görüntüleriSuriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldüAFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Teröristler Bombalı Araç 

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