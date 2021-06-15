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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AFRİN - Bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü

AFRİN - Bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü

- Patlayan aracın yanması - Patlama anının bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıması Afrin 'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldüAFRİN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ’in doğusundaki Kefer Cenne köyündeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken çevrede hasar meydana geldi.Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye 12 Haziran'da Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.Suriye'nin kuzeyindeki Afrin 'e bağlı Kefer Cenne'nin merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Kontrol Noktası Bombalı Araç 

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