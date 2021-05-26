ADIYAMAN - Motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı - Çevredekilerin kaza yerine koşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirtilmeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde yolun karşısında geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim evAraştırma Hastanesine kaldırıldı.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, motosiklet sürücü olay yerinden kaçtı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım