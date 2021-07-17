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ADIYAMAN - Minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADIYAMAN - Minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

ADIYAMAN - Minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı

- Kaza anı güvenlik kamerasında - Yaralıya müdahale edilmesi - Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü Adıyaman 'da minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı.Enes Sitil idaresindeki 02 HS 836 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen arazi aracıyla çarpıştı.Kazada sürüklenen motosiklet sürücüsü park halindeki minibüsün altında sıkıştı.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Arazi Aracı Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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