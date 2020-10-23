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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Adım adım takip ettiler, yaşlı adamın 25 bin lirasını böyle çaldılar

Adım adım takip ettiler, yaşlı adamın 25 bin lirasını böyle çaldılar

Kapkaç anları güvenlik kamerası

Alışveriş Kapkaç Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Şahısların emniyet çıkışı detayları

( İZMİR )- Yaşlı adamın parasını kapkaç yöntemiyle çalan 3 kişi kısa sürede yakalanarak tutuklandı İZMİR

- İzmir'de akraba olan 3 kişi, bankadan 25 bin lira çeken yaşlı adamın paralarını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Kapkaç anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, 1'i kadın 3 kişi polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.Olay, Konak ilçesinde yaşandı. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 şüpheli, bir bankadan 25 bin TL para çeken R.E'yi yakın takibe aldı. 3 kişi, bankadan çıkan ve alışveriş yapan R.E’yi takip ederek uygun bir anı bekledi. Alışveriş yaptığı poşetleri ile uğraşan yaşlı adamın dalgınlığından yararlanan şahıslar, cebindeki 25 bin lirayı alıp kaçtı. Yaşlı adam dirense de paralarının alınmasına engel olamadı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.Polis şahısları kısa sürede paralarla yakaladıOlay sonrası R.E hemen durumu polise bildirdi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kısa sürede 3 kişinin kimliklerini tespit etti. 3 kişi, çaldıkları paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, paralar sahibine teslim edildi.
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