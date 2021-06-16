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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı

ADANA - Yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı

- İki zanlının M.Ş.G’nin aracına binmesi - Zanlılardan birinin M.A'nın aracına binmesi - Zanlının M.A'nın aracından inmesi - Yakalanan iki zanlının emniyete götürülmesi - İl Emniyet Müdürlüğü Adana 'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, bıçakla tehdit ettikleri iki kişinin parasını zorla aldıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde, iki gün arayla M.Ş.G’nin (71) 5 bin 300, M.A'nın (34) da 3 bin 500 lirası, araçlarına zorla binen kişilerce gasbedildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri mağdurların şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının bir otelde konaklayıp daha sonra buradan ayrıldıklarını belirledi.Otel kayıtlarından Ö.B. (18) ve H.T. (24) olduğu tespit edilen zanlılar, Merkez Park’ta yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelilerin, mağdurlara ait araçlara binmesi bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gasp Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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