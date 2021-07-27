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ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü - Yaralı vatandaş - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Yaralının ambulansa taşınması - Polisin delil toplaması Adana 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Z.İ, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.Yaralanan Z.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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