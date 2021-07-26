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ADANA - Otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı

ADANA - Otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı

- Otomobilin motosiklete çarpma anı(araç kamerası) Adana 'da otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı.Yumurtalık - Ceyhan kara yolunda, S.D. yönetimdeki otomobil, aynı istikamette seyreden U.S. idaresindeki motosiklete çarptı.Kazada yaralanan U.S. ve motosikletteki B.C, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza, otomobildeki araç kamerasına yansıdı.

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