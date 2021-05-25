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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Otomobilin bekçiye çarpması güvenlik kamerasında

ADANA - Otomobilin bekçiye çarpması güvenlik kamerasında

- Otomobilin bekçiye çarpma anı ve olay yerinden kaçması Adana 'da otomobilin bekçiye çarpması güvenlik kamerasında - Kaçan otomobilin sürücüsü yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarparak devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçisini yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kıyıboyu Caddesi'nde 23 Mayıs'ta bir otomobilin devriye gezen bekçiye çarpmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Güvenlik kamerasına, virajı alamayan sürücünün kaldırımda mesai arkadaşlarıyla devriye görevindeki bir bekçiye otomobille çarpıp daha sonra kaçması yansıdı.Öte yandan, Ç.K. olduğu belirlenen sürücü, polisin çalışmasıyla gözaltına alındı.Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan bekçinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde 80 AB 939 plakalı otomobilin çarpması sonucu mesai arkadaşlarıyla devriye gezen bekçi yaralamıştı. Polis, otomobili Namık Kemal Mahallesi'nde park halinde bulmuştu, sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Çarpma Anı Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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