ADANA - Marketten televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
- Zanlının markete girmesi - Zanlının tişörtüyle yüzünü gizlemesi - Zanlının televizyonu alıp uzaklaşması Adana 'da marketten televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, marketten televizyon çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, bir zincir marketin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki şubesinde görevli personel, satışa sunulan televizyonlardan birinin çalındığını polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada çalınan televizyonu sokakta kaldırıma bırakılmış olarak buldu.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerinden Berkan K. olduğunu belirlediği zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.Berkan K, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Marketin güvenlik kamerası kayıtlarına, zanlının iş yerine girmesi, tişörtüyle yüzünü gizlemeye çalışması, daha sonra televizyonu alıp hızla uzaklaşması yansıdı.
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