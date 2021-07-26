ADANA - Kontrolden çıkan kamyonetin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu
- Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin kontrolden çıkan kamyonetin çarpmasından son anda kurtulma anıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin kontrolden çıkan kamyonetin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet iş yerine çarptı.O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, kamyonetin kendisine çarpmasından son anda ileriye adım atarak kurtuldu.Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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