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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandı

ADANA - Karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandı

- Yakalanan zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Ele geçirilen silahın fotoğrafı Adana 'da karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen koca tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, tartıştığı karısını tabancayla öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen koca tutuklandı.İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde, R.Y. ile eşi Nuri Y. arasında kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı.Tartışma sırasında Nuri Y'nin eşine hakarette bulunduğu ve tabancasını çıkartarak öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri adrese giderek zanlıyı apartmanın çatısında yakaladı.Ekipler, yaptığı aramayla şüphelinin sakladığı iddia edilen tabancayı da buldu. Tabancanın şarjöründe 5 de mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Aracı Akalan Kredi Kartı Kredi Kartı Borcu Mermi 

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