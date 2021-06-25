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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

ADANA - Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Yaralı çocuk - Sağlık ekiplerinin gelmesi - Çocuğun ambulansa taşınması - Ambulansta yapılan müdahale - Kazaya karışan kamyonet Adana 'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı - Kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde, yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Volkan Ç. idaresindeki 01 FAM 93 plakalı kamyonet, Huzurkent Mahallesi 71363 Sokak'ta annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Zeynettin K'ye çarptı.Yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sol ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedavi altına alındı.Kaza, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Altın Sağlık Ekipleri 

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