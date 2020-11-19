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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - İşçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisi

ADANA - İşçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisi

- Zeytinyağı fabrikasından görüntü - Zeytinlerin makinede işlenmesi - İşçilerin konuşması Adana 'da işçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisiADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde zeytinyağı fabrikasında çalışan işçiler, üç vardiya halinde görev yapıyor.Bölgede yetişen zeytin, dalından toplanarak zeytinyağı elde edilmesi için Kozan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaya getiriliyor.Fabrikadaki işçiler, üç vardiya çalışarak 24 saat üretim gerçekleştiriyor.Fabrika sahibi Mehmet Aslanhan, dede mesleğini sürdürdüğünü belirterek, günlük ortalama 50 ton zeytini işlediklerini kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sürecinde zeytinyağına olan talebin arttığını ifade eden Aslanhan, zeytinden yağın yanı sıra sabun ve yakıt elde edildiğini de vurguladı.İşçilerden Ali Saim Tanrıverdi, bölgede yetişen zeytinin yüksek kalitede olduğunu dile getirerek, "Bu yıl zeytinde rekolte düşük. Ancak, geçen yıl iki kilogram zeytinden bir litre yağ elde edilebildiğini gördük. Bu bizim için umut verici." diye konuştu.
İşçi Erkan Eroğlu ise zeytin hasadı döneminde kendilerinin de yoğun mesaiye girdiklerini söyledi.

Yoğun Mesai Koronavirüs Fabrika Zeytinyağı Gesi 

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