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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - İş yerine silahlı saldırı

ADANA - İş yerine silahlı saldırı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Çınarlı Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı üzerinde bir dönerci dükkanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İş yerinin kapalı olmasından dolayı düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki delilleri toplayan ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

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