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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza anının güvenlik kamerası kayıtları - Olay yeri - Hasar gören araçlar ve yıkılan duvar - Çevrede alınan güvenlik önlemleri Adana 'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Atakan Akkaş idaresindeki 01 DTJ 39 plakalı otomobil ile Özlem Yılmaz'ın kullandığı 01 DB 670 plakalı otomobil Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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