Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi



- Adana’nın Ceyhan ilçe Belediyesine yapılan düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar Ceyhan adliyesine getirildi.

Ceyhan Adalet Sarayı çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı. 17 şüpheli sanıklar Adana Adli Tıp ve Ceyhan’da Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Ceyhan adliyesine getirildi.

Ceyhan Belediyesinde görev yapan şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları hususundaki iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri desteğiyle 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldığı öğrenildi. Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan zanlılargeniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan 23 kişiden 6 kişinin emniyeteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı netlik kazandı. 17 şüpheli sanık, yüze yakın ifade ve 35 kişiyi kapsayan dosya hakim karşısında incelenmeye başladı.





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