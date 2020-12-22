Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

Adana'daki rüşvet soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

Zanlıların adliyeye getirilmesi adliye önünden genel görüntü

( ADANA ) - ADANA

Belediye Başkanı Çevik Kuvvet İş İnsanları Rüşvet Operasyonu Trol 


- Adana’nın Ceyhan ilçe Belediyesine yapılan düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar Ceyhan adliyesine getirildi.
Ceyhan Adalet Sarayı çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı. 17 şüpheli sanıklar Adana Adli Tıp ve Ceyhan’da Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Ceyhan adliyesine getirildi.
Ceyhan Belediyesinde görev yapan şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları hususundaki iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri desteğiyle 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldığı öğrenildi. Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan zanlılargeniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan 23 kişiden 6 kişinin emniyeteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı netlik kazandı. 17 şüpheli sanık, yüze yakın ifade ve 35 kişiyi kapsayan dosya hakim karşısında incelenmeye başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement