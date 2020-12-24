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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da yılbaşı öncesi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da yılbaşı öncesi 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin adrese baskın yapması

Polis Sahte İçki Yılbaşı İmalathane Harekete Geç 

-Adreste arama yapması
-Sahte içkileri bulması

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde sahte içki imalathanesi olduğunu ve yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit etti. Bu tespit üzerine harekete geçen polis adrese baskın yaptı. Baskında satışa hazır 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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