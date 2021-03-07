Adana’da güvenlik kameralı kumarhaneye baskın

-Kumarhane içerisinden görüntüler

-Kumarhanede bulunan kişilerden görüntüler

-Güvenlik kamerasını görüntüleyen televizyondan görüntüler

-Kumarhane içinden genel görüntüler

-Kumarhane dışındaki polis araçlarından görüntüler

-Kumarhanenin olduğu apartmandan genel görüntü



( ADANA )-Adana’da gece yarısı kumarhaneye yapılan baskında 30 kişi yakalandı ADANA



- Adana’da polis ihbar üzerine çevreyi güvenlik kamerasıyla izleyen kumarcılara baskın düzenlendi.

Yapılan baskında 30 kişi yakalanırken, şahıslara kumar oynamak, oynatmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası uygulandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairede kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu daireye baskın düzenlendi.

Yapılan baskında içeride bulunan 30 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis kumarhanede yaptığı incelemelerde, şahısların güvenlik kamerasıyla dışarıyı izlediklerini tespit etti. Baskında yakalanan 30 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesildi. Kumarhaneyi işleten şüpheliye ise kumar oynatma suçundan para cezası kesilirken kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.



loading...