Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da gece yarısı kumarhane baskını: 3'ü kadın 28 kişiye para cezası kesildi

Adana'da gece yarısı kumarhane baskını: 3'ü kadın 28 kişiye para cezası kesildi

Çilingirin kumarhanenin kapıyı açarken genel ve detay görüntüler

Para Cezası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Polis Telsizi 

-Kapıdaki mührün görüntüsü
-Polislerin kumarhanenin içerisine girmesi
-Kumarhanedeki güvenlik kamerası görüntüleyen televizyonun görüntüsü
-İskambil kağıtları ve masada bulunan okeyden görüntüler
-Masada bırakılan çayların görüntüsü
-Okey masasından görüntüsü
-Polisin kişilerin kaçtığı üst kata baskın düzenlenmesi
-Polisin üst kattaki daireye giriş yapması
-Üst kata kaçan şüphelilerin görüntüleri
-İş yeri dışındaki güvenlik kameralarının görüntüleri
-İş yerindeki portmantolukta bulunan montların görüntüsü
-Mühürlü kapının görüntüsü
-Polisi frekansının yüklü olduğu telsizden ve av tüfeğinden görüntüler
-İskambil kağıtlarından görüntüler
-Ruhsatsız tabancanın görüntüsü
-Şüphelilerin üst kattan kumarhaneye indirilmesi
-Kumar oynatılan binanın dışarıdan genel görüntüsü
-Dışarıdaki polislerden görüntüler

( ADANA )- Adana'da kumarhaneye yapılan baskında polis frekansının yüklü olduğu telsiz ele geçirildi- Polisin geldiğini güvenlik kamerasından gören şahıslar üst kattaki daireye kaçtı ADANA

- Adana'nın Seyhan ilçesinde daha önceden kumar oynattığı için mühürlenen iş yerinin kumar oynatmaya devam ettiğini tespit eden polis ekipleri gece yarısı baskın düzenledi.
Kumarhaneye yapılan baskında polis telsizi, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Baskında yakalanan 3’ü kadın 28 kişiye para cezası uygulandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairenin daha önce kumar oynatmadan dolayı mühürlü olmasına rağmen kumar oynatmaya devam ettiğini tespit etti. “Güvenlik kamerasından polisi görünce üst kata kaçtılar” Kumarhanenin oynatıldığı apartmanın girişinde ve daire önünde bulunan güvenlik kameralarından polisin geldiği fark eden kişiler üst katta bulunan daireye kaçtılar. Polis çilingir yardımıyla kumar oynatılan daire ve kişilerin kaçtığı üst kattaki daireyi açtırıp baskın düzenledi.
“Polisi telsizi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi” Seyhan Devriye ekipleri kumarhane içinde yaptığı arama çalışmalarında, polis frekansının yüklü olduğu telsiz, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Kumarhane baskınında yakalanan 3’ü kadın 28 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesti. Kumarhaneyi işleten kişi gözaltına alınırken şahsa kumar oynatmadan işlem yapıldı. (CNK-MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı