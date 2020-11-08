Adana'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

-Tablet çalması

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



( ADANA )- 6 iş yerinden ve 1 otomobilden 3 cep telefonu, 3 tablet, sucuk ve çanta çalan zanlıların bazı hırsızlık olayları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA



- Adana’da 6 iş yerinden ve 1 otomobilden 3 cep telefonu, 3 tablet, sucuk ve çanta çaldığı öne sürülen zanlılar yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine 6 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık olduğu yönünde şikayet geldi. Polis zanlıları yakalamak üzere iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlığı Doğan U., Seyit K. ve Mehmet Ö.’nün gerçekleştirdiği belirlendi. Polis 6 iş yerinden ve 1 otomobilden 3 cep telefonu, 3 tablet, 15 kilo sucuk ve çanta çaldığı öne sürülen zanlıları evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Zanlıların yaptığı bazı hırsızlık olayları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.



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