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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 2 genç ücreti isteyen şoförü böyle darp etti

Adana'da 2 genç ücreti isteyen şoförü böyle darp etti

Yaşanan arbedenin güvenlik kamerası

( ADANA ) ADANA

Polis Kamera Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Arbede 


- Adana’da 2 genç bindikleri otobüste ücreti isteyen şoförü darp etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre 01 J 0237 plakalı halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücreti isteyen şoför Cumali Altıntop’u darp etti. O sırada otobüste bulunan bir yolcunun araya girmesiyle gençler otobüsten indirildi. Bunun üzerine yoluna devam eden şoför Altıntop, polise giderek şikayetçi oldu. Bütün yaşanan bu anlar ise otobüs içerisinde ki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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